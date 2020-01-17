Где купаться на Крещение: в КГГА опубликовали список локаций

19 января христиане отмечают Крещение Господне. Традиционно в этот день в Киеве проходит освящение воды и купание в открытых водоемах.

В КГГА рассказали об обустроенных местах для купания.

Торжественные купания для всех желающих будут проходить возле Свято-Покровского храма УПЦ на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни Крещения Господня ПЦУ в 14:00.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и дежурство медработников.

В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Полный список:

В Днепровском районе:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)

пляж "Венеция" (остров Долобецкий)

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)

пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе:

пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)

место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);

Парк "Наталка" (Оболонская набережная)

пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

пляж "Галерная" (ул. Набережно-Корчеватская).

Кроме этого, искупаться можно будет в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданское (пр. Степана Бандеры).

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