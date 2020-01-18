Мусорный миллион. В Дрогобыче чиновник разбогател на свалке отходов, – прокуратура

Директора коммунального предприятия Дрогобыча подозревают в хищении миллиона гривен. По данным следствия, он оформлял расходы за услуги вывоза мусора, хотя отходы оставались на месте. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме того, 39-летний чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, но вместо этого просто накапливал отходы.

"Таким образом, вред причинен не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются серьезным источником загрязнения и воздушного, и водной среды. По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ (относительно фоновой пробы) таких, как: цинк, нитраты, фосфор, свинец, хлориды и др", - говорится в сообщении.

Как сообщает Zaxid.net, этим делом занимается СБУ. 16 января в коммунальном предприятии были проведены обыски.

Прокурор Львовской области Ирина Диденко на брифинге рассказала, что с начала осени 2019 года жители Дрогобыча стали жаловаться правоохранителям, что городской совет еще раньше выделил земельный участок под мусоросортировочную станцию, которой в итоге никто так и не увидел.

"Часть отсортированного мусора должна была идти на переработку, а другая часть должна вывозиться, согласно договорам, в Ивано-Франковскую область. Но за весь этот период нет ни одного подтверждения, что хоть одна машина поехала в Ивано-Франковск. Вместо станции образовалось стихийная свалка, которое никем не упорядочивалась, а люди начали жаловаться на запах. Ситуация стала более критичной", - рассказала Диденко.

По ее словам, сейчас правоохранители устанавливают, куда делся 1 млн грн, предусмотренный на вывоз мусора. Обыски прошли у главы коммунального предприятия, а также у его родственников из компании, которая должна вывозить мусор на утилизацию.

По данным прокурора, убытки экологии в результате стихийного свалки составляют около 3 млн грн. Ещё в ноябре 2019 Государственная экологическая инспекция во Львовской области составила протокол о нарушениях эксплуатации земельного участка. Согласно документу, на указанном участке было обнаружено превышение содержания загрязняющих веществ - цинка, фосфора, свинца, нитратов, хлоридов.

В прокуратуре не называют фамилию руководителя коммунального предприятия, у которого прошли обыски, но по данным издания, речь идет о коммунальном предприятии "Комбинат городского хозяйства", которое возглавляет 39-летний Сергей Жирный.

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