Сухо, ясно и тепло. Синоптики дали прогноз погоды на Крещение

19 января христиане восточного обряда празднуют один из самых больших двунадесятых праздников – Крещение (Богоявление). Погода обещает быть теплой и сухой.

Многие люди традиционно в этот день идут освящать воду и окунаться.

Киевгорадминистрация уточняет, что чин освящения воды проведут в 12:00 на Оболони у Свято-Покровского храма и в 14:00 на Гидропарке у Богоявленской часовни.

В местах купания также установят цистрены с питьевой водой.

В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

В Днепровском районе:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)

пляж "Венеция" (остров Долобецкий)

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)

пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе:

пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)

место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);

Парк "Наталка" (Оболонская набережная)

пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

пляж "Галерная" (ул. Набережно-Корчеватская).

Кроме этого, искупаться можно будет в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Синоптики прогнозируют сухую, ясную и теплую, как для января, погоду.

В центре и на западе – 0-3 градуса тепла. Одесса, Николаев, Херсон, Крым – 2-4 градуса выше нуля. К востоку – 0-2 тепла.

По всей Украине ясно и без осадков.

ПЦУ, к слову, за несколько дней до праздника объяснила, что погружение в прорубь никогда не заменит таинства исповеди и причастия.

"Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", – говорят в церкви.

Также церковники отмечают, что на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше": "Нет необходимости запасаться водой в огромных бидонах или канистрах… Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати.

Дело как раз в другом – в образе жизни человека, изменениях в душе, вере и делах, добавили в Церкви.

Как ранее сообщал Фокус:

В России, в Ленинградской области, гатчинскому священнику запретили служить после того как у годовалого ребенка в результате крещения появились ссадины и ушибы.