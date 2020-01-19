В Киеве с петардами и яйцами прошла акция против националистов

В Киеве, на Михайловской площади, проходит ежегодная акция против ультраправых националистов.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

Акцию организовал Комитет 19 января. Комитет основали после убийства в Москве российскими ультраправыми адвоката из РФ Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Теперь же участники организации хотят обратить внимание на проблему нападений и покушений на журналистов и активистов со стороны ультраправых сил.

В комитете считают, что ко многим резонансным преступлениям в Украине (таким как убийство Кати Гандзюк, Павла Шеремета и покушение на депутата Вяеслава Соболева), причастны праворадикалы.

Более того: праворадикалы якобы находятся под защитой чиновников, которые дают им возможность систематически избегать наказания.

Стоит отметить, что для стороны следствия по делу Шеремета подозреваемые – волонтеры и участники боевых действий на Донбассе.

Сейчас на акции около 20 человек с обеих сторон. Противники акции кидают в протестующих яйца. Также в активистов летели петарды и камни.

В конечном итоге, правоохранители задержали националистов и увезли их в участок в автозаке.