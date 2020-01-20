Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, погиб украинский военный

На Донбассе в районе проведения ООС в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Песков, Орехового, Новоалександровки и Новотошковского.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.