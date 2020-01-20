"Минера" моста Метро отправят в психиатрическую больницу

Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей будет госпитализация в психиатрическом учреждении, где исключается его опасное поведение в рамках досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Белько на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время его состояние не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение с усиленным наблюдением.

Предыдущую меру пресечения тот же Днепровский райсуд избрал 20 сентября 2019 года – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. грн. Действия Белько следствием квалифицированы как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, повлекшее тяжкие последствия и хулиганство с применением огнестрельного оружия.

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