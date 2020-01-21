Не менее 50 грн в час – в Киеве предупредили о резком росте цен на парковку

Тариф за парковку в центральной части Киева планируют увеличить до 50 грн в час (сейчас тариф 10 грн). Об этом в Facebook написал заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры - начальник инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин.

"Последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы", – написал он.

По его словам, эти меры должны мотивировать водителей искать места на парковках, или передвигаться по городу на общественном транспорте.

Рахматуллин подчеркнул, что с каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. В частности, в 2019 году их стало больше на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизации. К тому же не забывайте, что город – прежде всего для горожан, а не машин. Поэтому нужно идти другим путем", – считает чиновник.

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