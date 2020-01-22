Зеленский наградил орденами и медалями 27 бойцов, четырех из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 27 военнослужащих орденами "За мужество" III степени, "За воинскую службу Украине" и медалями "Защитнику Отечества", четыре из которых награждены посмертно.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский посмертно наградил старшего Ивана солдата Дейкуна посметрно орденом "За мужество" III степени.

Наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки. Он погиб 6 октября во время обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке.

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Виталий Носкевич посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Он проходил военную службу в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он скончался от пули снайпера под Красногоровкой 22 октября.

Зеленский посмертно наградил младшего сержанта Дмитрия Темного орденом "За мужество" III степени.

Боец родом он из села Малый Бузуков, жил в селе Хацки Черкасского района Черкасской области. У 28-летнего воина остались жена и дочь. Он погиб в результате вражеского обстрела 7 декабря

Кроме того, посмертно награжден младший сержант Антон Фака орденом "За мужество" III степени.

Боец родился 8 сентября 1997 года. В 2014 году закончил колледж, а с августа 2016 года находился в зоне боевых действий.

Служил младшим сержантом в 406-й отдельной артиллерийской бригаде. Погиб 10 июля у поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате попадания ПТУР наемников РФ в грузовик Вооруженных сил Украины. У него остались мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму, и покинувший оккупированную территорию в 2014 году.

Кроме того, президент по случаю Дня соборости наградил еще 121 человека за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

Как ранее сообщал Фокус:

По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями. Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы. Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.