В Малайзии отменили смертный приговор участнику украинского "Х-фактора"

В Украину вернулся экс-участник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров" Роман Золотарев, которого в Малайзии приговорили к смертной казни через повешение. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook.

По ее словам, в апреле 2017 года Золотарев по просьбе незнакомых людей согласился доставить чемодан с вещами из Бразилии в Лаос. Во время пересадки в аэропорту города Куала-Лумпур он был задержан таможенными органами Малайзии, а 29 марта 2019 года Высший суд города Ша-Алам приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.

"До ареста он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года Золотарев должен был вернуться в Украину из-за отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи", – написала Денисова.

Роман Золотарев, Борисполь, Киев

Она рассказала, что сразу же после вынесения приговора началась борьба за судьбу гражданина Украины. Были проведены телефонные разговоры с консулом посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты.

Денисова также лично обратилась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца.

"Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов, смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом", – сообщила омбудсмен.

Роман Золотарев и его отец, Борисполь, Киев

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре 2018 года украинку Клавдию Лопаткину в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну 1, 5 кг кокаина.

В Малайзии идет суд над бывшим премьер-министром страны Наджибом Тун Разаком, который обвиняется в неправомерном использовании бюджетных денег.