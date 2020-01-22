КГГА не знает, кто демонтировал статуи и декоративные вазы с домов в центре Киева

В Киеве с домов на улицах Крещатик, Лысенко, Костельной и Шелковичной исчезли статуи и декоративные вазы, а также пропали светильники в метрополитене. Об этом в Facebook написал урбанист Семен Широчин.

Он отправил запрос в КГГА с целью узнать, кто демонтировал указанные элементы, но не получил конкретного ответа.

"Информация про демонтаж элементов на вышеуказанных зданиях в структурных подразделениях Печерской районной в городе Киеве государственной администрации отсутствует", – ответила на запрос заместитель руководителя аппарата Печерской РГА Катерина Печерская.

Также в Печерской РГА отметили, что часть домов, информацию о которых запрашивал Широчин, находится в Шевченковском районе.

Здание после демонтажа статуй

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Киеве в Мариинском парке установили новые фонарные столбы стоимостью более 18 миллионов гривен. Урбанист Семен Широчин отметил, что оригинальные фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х годов заменили на очередные "товары из эпицентра". Согласно данным на сайте Рrozorro, подрядчиком выступила строительная фиома "Тесла". Стоимость работ – 18 412 962,52 грн. А заказчик работ – Киевгорсвет.