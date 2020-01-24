Ночью на Закарпатье зафиксировали землетрясение

В Закарпатской области около 23 часлов было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

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Эпицентр землетрясения зафиксирован на 48,12 градуса северной широты и 22,95 градуса восточной долготы или примерно в 5 км на запад от окраины города Виноградов.

Источник землетрясения находился на глубине 3 км.

Сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.