Ситуация на Донбассе: 12 обстрелов, ранен украинский военный

В течение 24 января, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, работали снайперы.

Обстрелы фиксировали вблизи Талаковки, Павлополя, Новолуганского, Орехово, Луганского, рядом с Песками.

С начала суток 25 января боевики осуществили 5 выстрелов по позициям вблизи Павлополя. Никто не пострадал.

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