На Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня: ранен украинский боец
В субботу, 25 января, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.
Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, работали снайперские пары.
Активность боевиков зафиксирована неподалеку Павлополя, Песок, Авдеевки, Верхньоторецкого, Водяного, Широкиного, Катериновки.
"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В оккупированном Донецке застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
- А в офисе Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.