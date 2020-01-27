Сутки на Донбассе: двое погибших и двое раненых

За истекшие сутки боевики 12 раз нарушали режим тишины на Донбассе, погибли два украинских военных, один ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что из-за обстрелов со стороны боевиков один военный погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму.

Семь обстрелов по украинским позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Пять вражеских обстрелов было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, 26 января в 18.15 в районе участка разведения около Богдановки боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

С началом текущих суток пророссийские боевики из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

В субботу, 25 января, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.