Партнерство Deutsche Bahn и "Укрзализныци" начнется уже в феврале, – советник премьера Голик

В начале февраля "Укрзализныця" и Deutsche Bahn подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве. Ответственный со стороны немецкой компании уже известен.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали, в том числе вопросы оперативного управления компанией", – сообщает детали Голик.

Информацию о планируемом подписании Соглашения о стратегическом партнерстве подтверждает и DB, которая будет консультировать по вопросам реформирования украинскую железную дорогу в течение 10 лет.

Напомним, Меморандум о сотрудничестве между УЗ и Deutsche Bahn был подписан 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кстати, это уже не первый случай привлечения европейских структур к реформированию инфраструктуры Украины. Так, за качеством выполненных работ в дорожной отрасли теперь будут следить европейские компании. В частности, австрийская iC consulenten проверит работы на трассе H-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет. Оператор будет только консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам.