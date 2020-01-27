В Киеве зафиксирован случай заболевания коронавирусом: это не смертельно опасный штамм из Китая

В Киеве зафиксирован один случай заболевания коронавирусом в нынешнем эпидсезоне, однако он не относится к смертельно опасному штамму вируса из Китая. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского городского лабораторного центр Министерства здравоохранения Украины" в Facebook.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1", – сообщили в учреждении.

При этом сначала сезона на ГПЗ (гриппоподобные заболевания) и тяжелые ОРЗ (острые респираторные заболевания) заболели 10920 человек.

В сообщении ведомства не уточняется, какой именно тип коронавируса зафиксирован, однако в комментариях под постом пресс-служба отметила, что это не китайский 2019-nCoV, который вызывает смертельно опасную пневмонию

В пресс-службе МОЗ сообщили, что на данный момент сообщено о трех подозрениях на коронавирус. Два случая уже не подтвердились. Лабораторные анализы в этих случаях указали на грипп. Диагностика третьего случая продолжается.

Также сообщается, что Украине продолжает выполнять все рекомендации ВОЗ по предупреждению распространения вируса. С 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров прямых рейсов из Китая. При этом пассажиры со стыковочных рейсов не проверяются.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошедшие сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.