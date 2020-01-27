В ближайшее время будем менять руководство УЗ, – министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в кулуарах форума "Дороги UA 2020" сообщил журналистам, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" (УЗ) рассматривает вопрос об увольнении главы компании Евгения Кравцова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", – сказал Криклий.

По его словам, наблюдательный совет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу и не все зависит от него лично.

"Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", – заявил Криклий.

Он также подчеркнул, что украинская железная дорога крайне мало внимания уделяла качеству перевозки пассажиров.

"Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзализныци", – заявил министр.

Криклий, в то же время сообщил, что ему пока неизвестно о желающих занять место главы УЗ.

"Кандидаты на эту должность пока неизвестны", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Евгений Кравцов заявил, что уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.

Кравцов сказал, что в случае выхода "Укрзализныци" на IPO и продажи 20-30% акций компания может получить около 2-4 млрд долларов.