В Киеве боевик "ДНР" обстрелял полицейского
В Киеве боевик незаконного вооруженного формирования "Оплот" из "ДНР" во время конфликта у заведения отдыха несколько раз выстрелил в правоохранителей, в результате чего один полицейский получил ранение.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Участковые офицеры полиции "вне службы, в гражданской одежде и без оружия", отдыхали в заведении. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице.
На видео с камеры наблюдения виден человек, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.
"Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия", – сообщили в полиции.
Огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции. Стрелком оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области.
Согласно сайту "Миротворец", мужчина проходил службу у террористов "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.
Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов после инцидента на одной из улиц Киева. По месту его жительства обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон.
Раненого офицера прооперировали, он находится под наблюдением врачей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 февраля 2018 года пограничники задержали двух участников подразделения боевиков "Оплот".
- В 2019 году сотрудники контрразведки СБУ задержали в Луганской области боевика одного их подразделений "ЛНР". Летом 2015 года житель Луганска присоединился к боевикам из корыстних целей, после чего принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии.