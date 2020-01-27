Минздрав: случаев заражения китайским коронавирусом в Украине нет

Украина
Все три подозрения на заболевание не подтвердились

Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.

 Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В лабораторном центре ранее заявили, что по результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов, один из которых  – коронавирус. В ведомстве не уточнили, какой именно тип коронавируса зафиксирован, только отметив, что это не китайский 2019-nCoV, который вызывает смертельно опасную пневмонию.

В Минздраве заявили, что по состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.

"Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр" сообщило об обнаружении первого случая коронавируса. Однако коронавирусы  – это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV",  – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что ранее сообщалось о трех подозрениях на китайских коронавирус в Укриане, но ни один из них не подтвердился. 

Как ранее сообщал Фокус: