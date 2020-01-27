За 200 млн евро Ахметов купил виллу на Лазурном берегу

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres (в переводе с каталанского языка – вилла "Кедры") во Франции. Об этом говорится в официальном сообщении SCM.

"Компания рассматривает этот актив как долгосрочную инвестицию, – говорится в нем. – Для SCM Holdings недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, наряду с горнодобывающей промышленностью, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом".

По состоянию на 21 января, Ринат Ахметов является единственным украинцем, водящим в рейтинг Forbes 500 миллиардеров мира. Он занимает 272-е место, его состояние оценивается в $6,7 млрд.

Villa Les Cedres расположена в городке Сен-Жан-Кап-Ферра во французском регионе Прованс. Среди ее бывших владельцев – король Бельгии Леопольд II. Ее площадь 1700 кв. метров.

Предпоследняя хозяйка виллы Сюзанна Марнье-Лапостелль весной 2016 года продала ее Campari за сумму, которая так и не была разглашена. При этом оценочная стоимость виллы и прилегающей к ней территории в 14 га составила 1 млрд евро

Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро, за что в 2017 году получил звание "самого дорогого поместья в мире". В итоге он был продан за 200 млн евро в октябре 2019 года "неназванному покупателю". Этим покупателем и оказалась SCM, – написала FT.

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