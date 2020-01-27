Подозреваемого в убийстве Гандзюк выдали "пальчики"

В Болгарии на 40 дней арестовали главного подозреваемого по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

Оказалось, что Левин изменил внешность, поэтому не был похож на фото из базы Интерпола. Его опознали по отпечаткам пальцев. Об этом рассказала спикер Генеральной прокуратуры Болгарии Сийка Милева.

Она сообщила, что во время задержания у украинца изъяли два паспорта (заграничный и национальный) и сим-карты.

Глава национальной полиции Христо Терзийский рассказал, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году, пройдя пешком через пограничный контрольно-пропускной пункт "Дуранкулак". По его словам, Левин не был официально зарегистрирован в Болгарии.

Болгарские правоохранители не называли имени украинского гражданина во время брифинга, но сообщили, что это задержанный 24 января – вероятный организатор нападения на украинскую активистку, которая умерла после того, как ее облили кислотой.

Болгарское издание "Флагман" сообщает, что накануне задержания в Болгарию прибыла украинская делегация во главе с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком.

Задержание Левина стало возможным после того, как украинские правоохранители предоставили оперативную информацию. После проведения болгарской стороной оперативно-розыскных мероприятий было установлено, где находится подозреваемый.

Сообщается, что кроме внешности Левин изменил свою походку, чтобы его нельзя было узнать на видео.

Левин после изменения внешности. Фото: flagman.bg

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