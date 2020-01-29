Основные украинские телеканалы исчезли из бесплатного доступа на спутнике

С 28 января крупные украинские медиагруппы закодировали свой сигнал на спутнике.

Свой спутниковый сигнал закодировали медиагруппы 1+1 media, Медиа Группа Украина, StarLightMedia и Inter Media Group, а именно, 23 телеканала:

1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1+1 media);

Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);

Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group);

Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).

В открытом доступе останутся нишевые, информационные, общественные и региональные телеканалы.

Фокус выяснил, чтобы по-прежнему иметь доступ к телеканалам, придется выбрать один из вариантов, каждый из которых потребует финансовых затрат. Первый — подключиться к одному из двух официальных провайдеров спутникового телевидения. Для этого необходимо помимо тарелки купить за 1099 грн специальный тюнер с системой декодирования и после этого выбрать подходящий ТВ-пакет. Предложения провайдеров стоят от 60 до 249 грн в месяц, в зависимости от количества каналов в пакете.

Альтернативой может стать кабельное телевидение. Месячный пакет в среднем обходится в 90 грн. Третий вариант — подключиться к цифровому эфирному вещанию (Т2), но и здесь придётся понести дополнительные расходы на приобретение тюнера для приёма цифрового сигнала. Самый дешёвый приемник сигнала Т2 стоит 250 грн.

Как ранее сообщал Фокус: