Во Львове сожгли автомобиль местной журналистки

В ночь на четверг, 30 января, во Львове неизвестный человек в маске поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук. Об этом написала сама журналистка у себя в Facebook.

"Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске", − написала она.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", − рассказала журналистка.

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По ее словам, позже соседи рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к машине журналистки, положил под "дворники" два пакета.

По словам журналистки, у нее нет каких-либо конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.

"Что это − не понравился такой то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", − сказала она, отметив, что в последнее время никаких угроз она не получала.

Сегодня утром Терещук в Facebook поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо за поддержку всем! Полиция и служба безопасности работают усиленно!", − написала она.

У автомобиля Mitsubishi Colt повреждена передняя часть: выгорел капот, лобовое стекло и частично салон.

Как ранее сообщал Фокус:

С января по сентябрь 2019 года в Генпрокуратуре Украины зарегистрировали 187 уголовных производств по факту совершения преступлений в отношении работников средств массовой информации, из которых 58 закрыли.