СБУ помогла предупредить двойное убийство в Грузии

Служба безопасности Украины в ходе совместной спецоперации со Службой государственной безопасности Грузии предупредила двойное заказное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторы преступления – трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одного из грузинских преступных группировок, которые планировали "устранить" двух своих грузинских конкурентов.

"Через украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела", – рассказали правоохранители.

На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказа передал "киллеру" 4000 долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове одного из подозреваемых, задействованных в организации заказного убийства. Одновременно спецслужбы в Грузии задержали двух подозреваемых.

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