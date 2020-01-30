Кличко просит Кабмин присоединить Коцюбинское к Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Верховную Раду и Кабмин присоединить поселок Коцюбинское к Киеву.

Об этом сообщает местное издание "Громада Приірпіння".

Кличко пишет о необходимости присоединить поселок к Киеву, потому коцюбинчане во время общественных слушаний еще в 2018 году поддержали присоединение к столице: "Это важное решение, которое поддержало и общество поселка, и Киевский городской совет, но, к сожалению, до сих пор не согласовала Верховная Рада Украины".

В своем письме Кличко отмечает, что Коцюбинское – это анклав Киева и инфраструктура поселка в большей степени уже связана с инфраструктурой столицы, в частности системы отопления и водоснабжения. Из-за того, что Коцюбинское остается в области, жители поселка не могут добиться удлинения ветвей коммунального транспорта.

После присоединения жители Коцюбинского смогут иметь карточку киевлянина, которая дает льготы. Также отмечается, что в перспективе население поселка может вырасти до 30 тысяч человек.

Коцюбинское – анклав Киевской области внутри Киева. Вопрос его присоединения к столице обсуждается уже много лет.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году Киевсовет уже обращался к Верховной Раде с просьбой присоединить к столице поселок Коцюбинское.