С 1 февраля без тепла могут остаться жители 18 городов, – "Нафтогаз"

Только 19 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж и избежали риска отключения от газоснабжения, но 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

24 января "Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения с 1 февраля газоснабжения 37 производителей тепла в 30 городах. Эти компании не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках специальных (льготных) условий. Долги таких предприятий создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах, так как "Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ должникам.

По состоянию на 29 января предприятиям необходимо оплатить 406 млн грн. Крайний срок оплаты – 30 января.

Перечень предприятий-должников

Как ранее сообщал Фокус: