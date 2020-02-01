Стало известно, из чего состоит киевский туман

В Киеве проанализировали, из чего состоит туман в столице кроме воды. Так, оказалось, что в его состав также входит опасное вещество формальдегид. Об этом свидетельствуют результаты исследования "ЛУН. Місто".

При анализе использовались данные поста на Бессарабской площади за 27 января. Их сравнили их с среднесуточным предельно допустимыми концентрациями веществ в воздухе городов.

Оказалось, что в этот день в воздухе были превышены нормы содержания таких загрязняющих веществ:

Пыль – превышение на 13%,

Диоксид серы – превышение на 173%,

Диоксид азота – превышение на 338%,

Формальдегид – превышение на 92%.

Формальдегид, по которому имеется значительное превышение, – высокоопасное вещество. Пыль, диоксид серы и диоксид азота считаются умеренно опасными.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно результатам исследования, проведенного Институтом химии Макса Планка, загрязнение воздуха в настоящее время является причиной 8,8 миллионов преждевременных смертей в год – почти вдвое больше, чем предполагалось ранее.