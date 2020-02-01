Стало известно, из чего состоит киевский туман
В Киеве проанализировали, из чего состоит туман в столице кроме воды. Так, оказалось, что в его состав также входит опасное вещество формальдегид. Об этом свидетельствуют результаты исследования "ЛУН. Місто".
При анализе использовались данные поста на Бессарабской площади за 27 января. Их сравнили их с среднесуточным предельно допустимыми концентрациями веществ в воздухе городов.
Оказалось, что в этот день в воздухе были превышены нормы содержания таких загрязняющих веществ:
- Пыль – превышение на 13%,
- Диоксид серы – превышение на 173%,
- Диоксид азота – превышение на 338%,
- Формальдегид – превышение на 92%.
Формальдегид, по которому имеется значительное превышение, – высокоопасное вещество. Пыль, диоксид серы и диоксид азота считаются умеренно опасными.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно результатам исследования, проведенного Институтом химии Макса Планка, загрязнение воздуха в настоящее время является причиной 8,8 миллионов преждевременных смертей в год – почти вдвое больше, чем предполагалось ранее.
- Китайские ученые выяснили, что загрязнение атмосферы ухудшает потенцию. По крайней мере, у крыс.