Фракция "Слуги народа" извинилась за Брагаря, предложившего продать собаку

Руководство фракции не поддерживает позицию народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря по оплате коммунальных услуг пенсионерами и просит прощения за его слова.

Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук написала в Facebook.

Она назвала высказывание Брагаря "абсолютно некорректным".

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", – написала Кравчук.

Замглавы фракции посоветовала Брагарю не участвовать в ток-шоу.

"Не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой", – считает Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", – написала депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Брагар в эфире телеканала 112 Украина предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.