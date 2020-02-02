Мокрый снег и до 15 градусов тепла. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от 5 до 15 градусов.

"2 февраля облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки", – сообщают в Укргидрометцентре.

Также сегодня, 2 февраля, в стране, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/сек. Температура ночью составит 1-6 градусов тепла; днем 5-10 градусов, в южной части местами 13-15 градусов.

В Киеве и Киевской области 2 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура в столице днем поднимется до 7-9 градусов тепла, а в области 5-10 градусов выше ноля.

С 3 по 4 февраля в стране будет наблюдаться преимущественно облачная погода. В западных, Винницкой и Житомирской областях дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки, в южных областях небольшой дождь, 3 февраля в восточных и Запорожской областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, а днем – 3-8 градусов тепла. В Одесской области и в Крыму до 12 градусов тепла. А 4 февраля в северных, восточных и центральных областях ночью около 0 градусов, днем 1-5 градусов тепла.

Облачная погода без существенных осадков ожидается в Киеве 3-4 февраля. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 3 февраля местами порывы 15-20 м/сек. Температура 3 февраля ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла; 4 февраля ночью около 0 градусов, днем 1-5 градусов тепла.

В течение 5-6 февраля синоптики прогнозируют осложнение погоды в ряде областей.

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях, 5 февраля в Карпатах и на Прикарпатье сложные погодные условия: снег и мокрый снег, 5 февраля на юге с дождем, местами обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, метели", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: