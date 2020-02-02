Под Львовом в холодильной камере грузовика нашли четырех подростков-нелегалов

Под Львовом в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, вечером 1 февраля нашли четырех нелегалов-подростков.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на начальника управления предотвращения контрабанды Львовской таможни Олега Льва.

"Пройдя украинскую границу через пропускной пункт "Дьяково" на Закарпатье, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалеевке возле Львова. Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, услышав странные звуки, доносившиеся оттуда – и обнаружил внутри четырех молодых ребят в возрасте 16-17 лет в полусознании", – сказано в сообщении.

У двух из них нашли документы граждан Афганистана, еще двое не имеют никаких документов.

По данным медиков, мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывается медицинская помощь.

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