Под Львовом в холодильной камере грузовика нашли четырех подростков-нелегалов
Под Львовом в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, вечером 1 февраля нашли четырех нелегалов-подростков.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на начальника управления предотвращения контрабанды Львовской таможни Олега Льва.
"Пройдя украинскую границу через пропускной пункт "Дьяково" на Закарпатье, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалеевке возле Львова. Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, услышав странные звуки, доносившиеся оттуда – и обнаружил внутри четырех молодых ребят в возрасте 16-17 лет в полусознании", – сказано в сообщении.
У двух из них нашли документы граждан Афганистана, еще двое не имеют никаких документов.
По данным медиков, мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывается медицинская помощь.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Великобритании в грузовике из Болгарии было обнаружено 39 трупов. Водитель грузовика был арестован полицией по подозрению в убийстве.
- Позже стало известно, что найденные в грузовике в Англии 39 человек были китайцами. Правоохранители не исключают, что к гибели людей в грузовике могут быть причастны организованные преступные группы.
- Также были предъявлены обвинения водителю грузовика, в котором обнаружили 39 трупов. Мера пресечения Моррисону будет избрана судом 28 октября.
- Аналогичные обвинения были также предъявлены жительнице Уоррингтона и мужчине из Северной Ирландии. Их задержали спустя несколько дней после обнаружения грузовика.
- Во Вьетнаме, по данному делу, также были взяты под стражу 8 подозреваемых. Несколько вьетнамских семей выразили опасения, что среди погибших могут находиться их родственники.