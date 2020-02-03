За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военнослужащих

2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Они вели обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям: два раза вблизи Песков, неподалеку Лебединского и рядом с Васильевкой.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе населенного пункта Луганское, дважды вблизи Крымского, рядом с Новотошковское и неподалеку от населенного пункта Гладосово.

На все обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

В результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих и один получил боевые травмы.

С начала суток 3 февраля российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: