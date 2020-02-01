На Донбассе боевики убили военного медика. Она несла лекарства больному бойцу

Погибшей оказалась 33-летняя Клавдия Сытник

В зоне боевых действий на Донбассе в субботу, 1 февраля, из-за обстрела боевиков погибла старший военный медик одного из подразделения Объединенных сил.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевики вели обстрел около Новотошковского.

Она попала под обстрел и погибла от осколочных ранений во время доставки медикаментов на позицию.

По информации блогера Назара Приходько, погибшей оказалась 33-летняя Клавдия Сытник. Она погибла от осколочного ранения в грудь, написал Приходько в Facebook.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже прокомментировали гибель врача.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской области погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героини", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

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В 93-й ОМБр Холодный Яр подтвердили, что погибшая - старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник (девичья фамилия - Король). Она получила смертельное сквозное осколочное ранение в грудную клетку, когда несла лекарство больному бойцу.

"Клавдия была в средствах защиты. В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда убита наш медик", - сообщили в бригаде.

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