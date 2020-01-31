Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года
2020-01-31 13:22:40
Оккупанты потеряли 27 человек боевого состава
С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:
- погибли – 27 человек;
- ранены и травмированы – 56 человек;
- вооружения и военная техника – (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).
Штаб ООС подчеркнул, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника украинские военные открывают ответный огонь.
Как ранее сообщал Фокус:
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27 января во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил, украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации.
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В оккупированном Донецке застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
- Недавно контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из экс-"министров угольной промышленности" террористов "ДНР". Позже, ему сообщили о подозрении.