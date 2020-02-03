Полиция рассматривает три версии убийства пластического хирурга, — СМИ

Полицейские рассматривают три версии убийства пластического хирурга Андрея Сотника, которого вчера вечером, 2 февраля, расстреляли в Киеве. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники.

По данным издания, следствие рассматривает три основные версии преступления: от убийства с целью ограбления до мести и заказного убийства.

При этом, как сообщают "Українські новини", полиция называет тайной следствия вероятные версии убийства хирурга.

Правоохранители хотят пообщаться с родственниками погибшего, чтобы узнать больше о нем, его жизни и круге общения. Уже были изъяты камеры видеонаблюдения в районе места преступления. Пока поймать убийцу не удалось, однако в полиции подозревают, что им был бородатый мужчина ростом до 175 см в черной одежде и кепке.

Как сообщил источник "УН" в правоохранительных органах, сотрудники полиции задействовали кинологов для поиска подозреваемого в убийстве.

Андрей Сотник работал в киевской клинике GEP DMK International. Он родился в 1977 году. На момент убийства ему было 43 года. Известно, что Сотник переехал в Киев из Донецка в 2014 году.

Как ранее сообщал Фокус:

2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.