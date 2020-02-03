В карцере Одесского СИЗО от побоев умер заключенный: подозревают работников учреждения

Государственное бюро расследований расследует гибель заключенного в карцере Одесского следственного изолятора, подозреваются должностные лица СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двое заключенных были незаконно помещены в камеру к другому заключенного и избили его. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где он умер.

Установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

ГБР сообщает, что в марте 2019 правоохранители задокументировали, что этот чиновник требовал и получил 2 тысячи долларов от заключенного за досрочное освобождение и непомищення в карцер.

На время расследования этого производства указанный работник СИЗО отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 обвинительный акт в отношении него было направлено в суд.

Кроме того, в другом уголовном производстве, следователями ГБР предварительно установлено, что этот же чиновник незаконно позволил заключенному свободно передвигаться, беспрепятственно общаться с родственниками и знакомыми и пользоваться запрещенными предметами.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к совершению уголовного преступления.

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Охрана учреждения в ответ применила спецсредства.