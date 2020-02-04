В Ивано-Франковске студентка "заказала" убийство бывшего мужа-иностранца

В Ивано-Франковске сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали заказчика преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 4 февраля.

Отмечается, что оперативники получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, ведет поиски киллера.

"Правоохранители установили, что женщина планирует "убрать" своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты", – говорится в сообщении.

Жизнь своего бывшего любимого мужа она оценила в 4,3 тысяч долларов. При этом убийство должно быть произойти за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.

Заказчицу и "киллера" задержали в момент передачи аванса – 500 долларов рядом с домом, где женщина снимала квартиру.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенном по заказу (п.11 ч.2 ст.115 УК Украины). Злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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