Выплату премий руководству "Нафтогаза" остановят. По просьбе Кабмина, – СМИ

Правительство попросило наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом". Об этом сообщил LB.ua со ссылкой на информированный источник.

В письме, которое Кабмин направил набсовету, говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор Юрий Витренко – $6 млн. В целом же на премии было решено направить $29 млн.

Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно. Он отметил, что не является госслужащим или чиновником, а работает в коммерческой компании, уставной целью которой является получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности. Соответственно, менеджмент "Нафтогаза" и их зарплаты не стоит сравнивать с госслужащими.

Коболев озвучил самый простой способ снижения его зарплаты: "Нужно просто вернуть "Газпрому" $5 млрд, и вопросов не будет".

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

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