Трудовые мигранты перечислили в Украину 12 млрд долларов за год

В течение 2019 года украинские заробитчане перечислили на Родину около 12 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос Громадського.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов)", – говорится в сообщении НБУ.

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Отмечается, что объемы денежных переводов позволили значительно снизить курс иностранных валют в прошлом году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны.

В то же время на начало 2020 года курс иностранных валют начал стремиться вверх. В НБУ девальвацию гривны объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Как ранее сообщал Фокус: