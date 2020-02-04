Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что плата за транспортировку всегда существовала.

Об этом Гончарук написал в своем Telegram-канале.

"В январе украинцы получили не одну, а две платежки – отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф", – написал Гончарук.

Гончарук добавил, что, несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые пришли украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

Оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн.

Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

Как ранее сообщал Фокус:

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.