Зеленский поддержал привязку оплаты труда топ-чиновников к средней зарплате в стране

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Во время совещания, которое состоялось вечером 4 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук сказал: "Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200–400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад".

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете оплату к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", – отметил Зеленский.

Также премьер-министр сказал что правительство приняло решение обратиться к наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. «Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", – сообщил Гончарук.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 года составила 12264 грн. По сравнению с ноябрем она выросла на 14,8%, а относительно декабря 2018-го – на 16,0%.

Динамика средней заработной платы в 2018–2019 годах

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