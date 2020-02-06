Полиция усилила меры безопасности в Киеве из-за акций под Радой

Полиция Киева усилила меры безопасности в связи с акциями протеста под Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – сказано в сообщении.

Правоохранители призывают участников акций не нарушать общественный порядок, а также способствовать полицейским в исполнения ими служебных обязанностей.

Страна сообщает, что протестующие под ОП требуют встречи с Владимиром Зеленским, выйдя с лозунгами: "Требуем диалога", "Господин президент, услышьте село", "Требуем встречи с президентом!". Также возле парламента готовится митинг против продажи земли, организованный представителями Свободы и Батькивщины.

Аграрии требуют:

Первое – это переходный период при реализации земельной реформы. Первоначально право покупать землю должны получить только физические лица-граждане Украины с ограничением до 500 га. Юридические лиц на рынке земли допускаются за несколько лет, с правом покупать не более 5000 га земли.

Второе – создание финансовых инструментов, необходимых для возможности покупать землю малыми аграриями.

"Именно такой подход даст возможность малым и средним аграриям войти без потерь на рынок земли, сохранить рабочие места, иметь возможность инвестировать в производство", – сказано в сообщении Всеукраинского аграрного совета.

Национальный корпус вместе с аграриями и фермерами начинают пикет Верховной Рады с требованием не принимать закон о распродаже украинской земли.

"Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума недопустимо и является преступным шагом! Зеленский, выполняй то, что обещал народу – требуем референдума по земле", – заявили в нацкорпусе.

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