Азартные игры и рынок земли "убивают" рейтинг президента – эксперт

В августе 2019 года действия Зеленского негативно воспринимали 3,5%. Теперь их число выросло до 8,2%

Инициативы Владимира Зеленского легализовать в Украине азартные игры и снять мораторий на продажу земли больно ударили по рейтингу. Согласно свежему опросу Фонда "Демократические инициативы", за последние несколько месяцев отношение к действующему президенту и его команде ухудшилось, пишет РБК-Украина.

В августе 2019 года действия Зеленского негативно воспринимали 3,5%. Теперь их число выросло до 8,2%.

За продажу сельхозземель высказались 23,9% респондентов, против – 57,9%. Легализацию азартных игр хотят видеть 37,6%, выступают против – 49,3% респондентов.

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Чим небезпечний ринок землі, проголосований «слугами»

По мнению главы экспертного совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, именно эти инициативы «убивают» рейтинг Владимира Зеленского.

"Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре – 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", – говорит Кушнирук.

Отношение к непрофессионалам у власти также изменилось. В августе 2019 года лишь 24,9% граждан считали отсутствие у новой команды опыта работы в политике и на госслужбе минусом, теперь таких стало 40,8%.

"Если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля – это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент", – сказал Кушнирук.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты исследования отношения украинцев к легализации азартных игр. Более половины респондентов заявили, что не желают легализации.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".