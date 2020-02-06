Поджог машины львовских журналистов: в Одессе задержан 19-летний студент из Молдовы

В Одессе задержан подозреваемый в поджоге автомобиля львовских журналистов "Радио Свобода" Галины и Василия Терещуков.

Об этом написала в Facebook заместитель директора Департамента коммуникации МВД Виктория Навроцкая.

"Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое – устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", – написала она.

В полиции Львовской области рассказали, что правоохранители провели колоссальную работу по поиску злоумышленника: опросили многих люлей, изучили записи десятков камер видеонаблюдения.

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Отмечается, что поджигатель несколько раз переодевался, пытался изменить внешность, однако, несмотря на это, удалось установить его местонахождение. 5 февраля он был задержан в Одессе, куда сбежал после совершения преступления.

Задержать злоумышленника, 19-летнего уроженца Молдовы, помогли оперативники уголовного розыска полиции Одесской области.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Меру пресечения задержанному изберет суд.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на четверг, 30 января, во Львове неизвестный человек в маске поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук. У автомобиля Mitsubishi Colt была особенно повреждена передняя часть: выгорел капот, лобовое стекло и частично салон.

С января по сентябрь 2019 года в Генпрокуратуре Украины зарегистрировали 187 уголовных производств по факту совершения преступлений в отношении работников средств массовой информации, из которых 58 закрыли.