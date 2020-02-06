Дубилет: В Украине пока не будет sim-карт с привязкой к паспортам

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции заявил, что сейчас еще не время продавать мобильные sim-карты с привязкой к паспортам. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь sim-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", – сказал Дубилет.

Он подчеркнул, главная задача украинской власти в настоящее время как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки".

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство", – отметил министр.

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