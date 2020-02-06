Дубилет: В Украине пока не будет sim-карт с привязкой к паспортам
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции заявил, что сейчас еще не время продавать мобильные sim-карты с привязкой к паспортам. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь sim-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", – сказал Дубилет.
Он подчеркнул, главная задача украинской власти в настоящее время как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки".
"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство", – отметил министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Слуги народа" подали проект о продаже SIM-карт по паспорту, а потом отозвали "для доработки".
- В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет. Президент уже поручил реализовать до 1 января 2020 года проект "еМалятко", который позволит получить 10 услуг по одному заявлению при рождении ребенка.