В ОРДО по пути в Крым перевернулся автобус: двое погибших, 22 раненых

На неподконтрольной Украине территории в Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь". Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистский сайт ДАН.

В результате аварии погибли два человека (мужчина и беременная женщина), еще 22 получили травмы. Среди пострадавших – трое детей.

Всего в автобусе находилось 29 человек.

"Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Горловка - Севастополь, перевернулся в кювет. В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых два человека погибли и 22 пострадали", – говорится в сообщении пресс-службы так называемой "МЧС ДНР".

Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения г. Новоазовск.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января в Орловской области в России автобус с украинцами попал в ДТП, 3 человека погибли.