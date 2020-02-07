Министр рассказал, когда будет запущен телеканал для ОРДЛО
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что телеканал для временно оккупированных территорий начнет свою работу 1 марта.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами", – заявил министр.
По его словам, в ближайшее время будет утверждено название телеканала, а также уже объявлен конкурс на должность руководителя.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий, который начнет вещание 15 февраля. Он будет вещать на украинском и русском языках.
-
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет развлекательно-информационный канал. По его данным, организовать доставку телесигнал до 80% жителей оккупированных территорий можно за три месяца.