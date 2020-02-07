Экс-пограничникам объявлено о подозрении за выдворение Саакашвили в Польшу

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы (ГПС). Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Следствие установило, что бывшие руководители департамента оперативной деятельности Администрации ГПС и отдела Администрации организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов Киева. Позже спикер ГПС Олег Слободян сообщил, что Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу).

19 ноября 2019 года Верховный суд признал законными выдворение Саакашвили в Польшу.

Как ранее сообщал Фокус:

28 мая 2019 президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.