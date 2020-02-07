По стандартам НАТО: в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы

В Мариуполе и Северодонецке планируется строительство военных баз по стандартам НАТО.

Об этом он сказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Kyiv Post", сообщается на сайте Минобороны.

По его словам, одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая – в Северодонецке", – сообщил Загороднюк

Он также отметил, что в 2020 году силами Минобороны, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий Лан.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря подписана обновленная редакция Дорожной карты Украина-НАТО в рамках оборонно-технического сотрудничества.