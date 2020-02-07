"Дерево Цоя" и пять других объектов включены в природно-заповедный фонд Киева

Киевский горсовет расширил природно-заповедный фонд столицы. Об этом говорится в официальном сообщении.

Ландшафтным заказником местного значения станет "Золотой лес" на 2009 га территории лесных кварталов Межигорского и Пуща-Водицкого лесничеств. "Это означает, что теперь здесь запрещены рубки, удаление захламленности и охота. То есть те действия, которые могут повредить природному ландшафту", – отметил один из инициаторов решения, депутат Константин Яловой.

Также ландшафтными заказниками местного значения стали "Яр подснежник" площадью 20 га в Голосеевском районе и "Червонохуторськи озера" в Дарницком районе. Озерный заказник охватывает территорию озер Большое, Голубое и Рыбачье и их прибрежную полосу площадью 12 га.

Памятниками природы местного значения объявлены "Зеленая роща" площадью 5 га в Святошинском районе между улицей Феодоры Пушиной и проспектом Победы, а также территория "Истоки речки Нивки" площадью 2,5 га в Голосеевском районе.

Ботаническим памятником природы местного значения признано "Дерево Виктора Цоя" на берегу озера Тельбин в Днепровском районе.

В июле 1986 года на озере Тельбин проходили съемки фильма "Конец каникул". Фильм состоит из четырех клипов группы "Кино", лидером которой был Виктор Цой.

Вербе высотой 18 метров не менее 60 лет, у нее три ствола. Охранный статус предполагает запрет на любое строительство, вырубку и санитарное обрезание.

Скриншот из фильма "Конец каникул"

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