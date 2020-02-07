Аваков ответил Сытнику за "дело рюкзаков": Я привык прощать дураков
Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на слова директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о том, что администиративное дело, из-за которого директор НАБУ попал в реестр коррупционеров, – это месть за "дело рюкзаков". По его словам, Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".
Об этом министр МВД написал в Twitter.
В своем микроблоге Аваков перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".
"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра – ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", – написал Аваков.
В своем сообщении Аваков также дал ряд "советов" Сытнику, что надо сделать, чтобы его посчитали "идиотом", и за это пожалели.
"Даже могу дать советы:
- Возбудить пару тройку фейковых дел самому.
- Написать в ДБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.
- Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.
- Написать в спортлото.
Тогда все поймут – идиот. А идиотов – жалко, им надо помогать", – разразился Аваков.
Артем Сытник на брифинге сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. По его словам, административное дело в отношении него – продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".
Как ранее сообщал Фокус:
- Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией нарушения.
- В июле 2018 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл так называемое "дело рюкзаков" против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.